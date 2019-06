नई दिल्ली: बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है. हैकर्स ने अमिताभ की प्रोफाइल पिक हटाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर लगा दी है.

इसके साथ ही उनके ट्विटर हैंडल पर दो पोस्ट भी किए गए हैं. इनमें से एक में पाकिस्तानी झंडा लगा दिया गया है.

This is an important call to the whole world! We do condemn the irrespective behaviors of Iceland republic towards Turkish footballers. We speak softly but carry a big stick and inform you about the big Cyber attack here. As Ayyıldız Tim Turkish Cyber Armny +++ pic.twitter.com/5T3bJgV5xG

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 10, 2019