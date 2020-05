नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मदद की पेशकश की. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दिया 1000 करोड़ का राहत पैकेज, कहा- जल्द ही आएगी केंद्र से एक टीम

उल्लेखनीय है कि महाचक्रवात अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में कम से कम 77 लोगों की मौत हुई है जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं. ओडिशा के तटीय जिलों में भी तूफान से भारी तबाही हुई है और बिजली के खंभे और टेलीफोन के टॉवर धराशायी हो गए हैं.

केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा, '' आदरणीय ममता दीदी, दिल्ली के लोगों की ओर से मैं चक्रवात अम्फान की वजह से हुई तबाही से उबरने में पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति समर्थन एवं एकजुटता प्रकट करता हूं. कृपया बताएं कि हम इस संकट की घड़ी में क्या मदद कर सकते हैं.''

Dear @MamataOfficial didi, on behalf of the people of Delhi, I extend our full support and solidarity with you and the people of West Bengal in the wake of the destruction caused by #CycloneAmphan. Kindly let us know if we could help in any manner in this hour of crisis.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 22, 2020