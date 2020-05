Amphan Cyclone LIVE Updates: चक्रवाती तूफान अम्फान आज और ‘खतरनाक’ हो सकता है. मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि आज दोपहर तक ये तूफान बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकरा सकता है. पर इससे पहले ही तूफान के कारण तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई है. Also Read - महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, 'चक्रवात अम्फान' की वजह से ओडिशा और बंगाल की श्रमिक ट्रेन 21 मई तक के लिए रद्द

बंगाल और उड़ीसा से कई वीडियोज आ रहे हैं, जिनमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि तूफान कितना भयानक रूप ले सकता है.

देखें-

#WATCH Digha in East Medinipur witnesses high tide and strong winds as #CycloneAmphan is expected to make landfall today. #WestBengal pic.twitter.com/sxmX9Jt3Yw — ANI (@ANI) May 20, 2020

West Bengal: A disaster management and civil defence personnel urges citizens to stay indoors as Digha sees high tide and strong winds pic.twitter.com/oTEARNjODC — ANI (@ANI) May 20, 2020

Odisha: Fire Services team clearing road blockage near R&B office in Bhadrak to facilitate the movement of vehicles, essential commodities, and emergency service personnel. #CycloneAmphan pic.twitter.com/jE2P9eAtqz — ANI (@ANI) May 20, 2020

#WATCH Odisha: Strong winds of up to 82 km/ph speed hit Paradip. #CycloneAmphan is expected to make landfall today. pic.twitter.com/8bgyZ2Augq — ANI (@ANI) May 20, 2020

#WATCH Odisha: Strong winds and high tides at Chandipur in Balasore district, as #CycloneAmphan is expected to make landfall today. pic.twitter.com/KQZnGTuaq8 — ANI (@ANI) May 20, 2020

बता दें कि इस साइक्लोन की वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों को हाई अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने मेंटेनेंस कर्मियों को चौबीस घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि यह चक्रवात अब उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है.

जहां एक ओर यह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों की तरफ बढ़ रहा है वहीं पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के उपर इसका प्रभाव पहले से काफी कमजोर हो गया है.