महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के अमरावती में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई. हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. पुलिस शुरुआती जांच में चालक को झपकी आने की आशंका जता रही है.

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Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रविवार (28 जून) दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई. हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार इग्निस कार एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर के पीछे जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, परिवार चंद्रपुर से अकोला एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था. रास्ते में अमरावती के एक्सप्रेसवे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई. हादसा इतना गंभीर था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

5 मृतकों की हुई पहचना

मृतकों की पहचान भास्कर जीवने (57), महादेव जीवने (42), आरती जीवने (40), लता जीवने (43) और कृष्णा जीवने (12) के रूप में हुई है. सभी चंद्रपुर जिले के निवासी थे. परिवार एक साथ समारोह में शामिल होने निकला था, लेकिन सफर बीच रास्ते में ही दर्दनाक हादसे में बदल गया.

हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, कार काफी तेज स्पीड से चल रही थी. अचानक गाड़ी सीधे सड़क किनारे खड़े कंटेनर के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी भी यात्री को बचने का मौका नहीं मिला. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस, हाईवे सुरक्षा टीम और बचाव दल मौके पर पहुंचे. काफी कोशिश के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बाद में क्रेन की मदद से हटाया गया, जिसके बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य हो सका.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि चालक को वाहन चलाते समय झपकी आ गई होगी, जिसके कारण कार सीधे कंटेनर से टकरा गई. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वास्तविक वजह विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी. पुलिस गाड़ी की स्पीड, सड़क की स्थिति और अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है.

ये हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत को सामने लाता है. विशेषज्ञ समय-समय पर सलाह देते हैं कि लंबी यात्रा के दौरान चालक को पर्याप्त आराम करना चाहिए और थकान महसूस होने पर वाहन रोककर विश्राम करना चाहिए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.