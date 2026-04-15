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180 नाबालिग लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाकर किया यौन शोषण, 350 अश्लील वीडियो बनाई, बुलडोजर ने उड़ाया आरोपी का घर
इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश पैदा कर दिया है. हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि स्थानीय लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और कोई भी दबाव में नहीं आएगी.
महाराष्ट्र के अमरावती जिले में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का एक चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है, जिसमें प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा छिड़ गई है.परतवाड़ा शहर में आरोपी के एक मंजिला घर के बाहर लगी लोहे की अवैध सीढ़ी को अचलपुर नगर परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन से तोड़ दिया. लोकमत की खबर के मुताबिक, इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि कोई अनहोनी न हो. बीजेपी विधायक प्रवीण तायड़े भी मौके पर मौजूद रहे. नगर परिषद ने पहले आरोपी के परिवार को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई.
तनवीर अहमद पर आरोप
दक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 वर्षीय मोहम्मद अयान अहमद तनवीर अहमद पर 180 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, वह लड़कियों को प्यार का जाल बिछाकर फंसाता था और फिर उन्हें मुंबई व पुणे जैसे शहरों में ले जाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था. इन वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग कर वह उन्हें गलत कामों के लिए मजबूर करता था.
350 से ज्यादा अश्लील वीडियो
आरोपी ने कुल 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए, जो व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप्स के जरिए फैलाए गए. सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल होने के बाद ही यह पूरा मामला सामने आया. जांच में पता चला कि वह मुख्य रूप से परतवाड़ा, चिखलधारा और आसपास के इलाकों की लड़कियों को निशाना बनाता था.
उजैर खान समेत तीन अन्य लोगों भी हिरासत में
11 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 14 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सात दिन की पुलिस रिमांड मिली, जो बाद में 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई. इस मामले में उजैर खान समेत तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसके डेटा की छानबीन शुरू कर दी है.
मामले में राजनीतिक कनेक्शन
मामले में राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया. आरोपी पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से जुड़ा बताया गया था. पार्टी के जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वह अब पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता. ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का काम सौंपा गया था, लेकिन प्रदर्शन खराब होने पर पहले ही निकाल दिया गया था.
क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल ?
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो किन-किन लोगों के साथ शेयर किए गए थे और क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल है.
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