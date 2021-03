Amrit Mahotsav: प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) से अमृत महोत्सव का आगाज कर दिया है. आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है. यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा. बता दें कि इस महोत्सव की शुरूआत आज से 75 सप्ताह पूर्व ही कर दी गई थी. इस अवसर पर साबरमती आश्रम के पास अभय घाट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया. Also Read - Bharat e Market App Launch: ऑनलाइन शॉपिंग का स्वदेसी प्लेटफॉर्म लॉन्च, यहां पर जानें भारत ई मार्केट के बारे में सबकुछ

बता दें कि अमृत महोत्सव के इस अवसर पर पीएम ने दांडी यात्रा (Dandi Yatra)को भी हरी झंडी दिखाई. इस कार्यक्रम के तहत अमृत महोत्सव समिति ने एक डिजिटल फोटो, मैगजीन और दूसरी महत्वपूर्ण भंडार का प्रदर्शन किया. आश्रम में एक विजिटर्स बुक है जिसपर प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता का संदेश भी लिखा. इसके साथ ही देश की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया. Also Read - PM Modi आज 'आजादी का अमृत महोत्सव' का अहमदाबाद में उद्घाटन करेंगे

अभय घाट के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ‘आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav Website) को लॉन्च किया. अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले बापू को नमन किया और वोकल फॉर लोकल पर प्रकाश डालते हुए लिए कहा कि यह बापू और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को एक अद्भुत श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया.

Freedom Struggle, Ideas at 75, Achievements at 75, Actions and Resolves at 75- these five pillars will inspire the country to move forward: Prime Minister Narendra Modi at Azaadi ka Amrit Mahotsav, Ahmedabad pic.twitter.com/AfxIBHO28G

