Amritpal Singh Latest Update: पुलिसवालों को चकमा देकर कैसे भागा था अमृतपाल? सामने आई अहम जानकारी

Amritpal Singh Latest News: अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है लेकिन अब तक वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है. मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है. इन सबके अमृतपाल सिंह (Who is Amritpal Singh) को लेकर कुछ अहम जानकारी सामने आई है कि आखिर वह पुलिसवालों को चकमा देकर कैसे फरार हो गया और किसने भागने में उसकी मदद की. पंजाब के IGP सुखचैन सिंह गिल ने इसे लेकर अहम जानकारी दी.

Arms Act has been invoked against the four people who helped him. An important fact has come to light that Amritpal Singh, after fleeing, visited the Gurudwara in Nangal Ambian village (in Jalandhar district) & changed his clothes before fleeing again. This came to be known in… https://t.co/8MTt4F6cKH pic.twitter.com/zx5TXmnLhM — ANI (@ANI) March 21, 2023