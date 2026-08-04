अंडरगारमेंट में छिपाकर ले जा रहा था 31 हजार डॉलर, मगर एयरपोर्ट पर CISF की नजर से नहीं बच पाया यात्री

अमृतसर एयरपोर्ट पर CISF की सतर्कता से विदेशी मुद्रा तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई. सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के अंडरगारमेंट में छिपाए गए 31,500 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है. दस्तावेज नहीं दिखाने पर मामला DRI को सौंप दिया गया है.

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विदेश जाने की तैयारी कर रहे एक यात्री की चालाकी अमृतसर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सतर्कता के सामने काम नहीं आई. श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ जवानों ने एक यात्री के पास से 31,500 अमेरिकी डॉलर बरामद किए. भारतीय मुद्रा के हिसाब से इस रकम की कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. यह मामला उस समय सामने आया जब यात्री विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से गुजर रहा था. स्क्रीनिंग के दौरान सीआईएसएफ जवानों को यात्री की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद उसकी गहन जांच की गई तो उसके अंडरगारमेंट में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद हुई.

छिपाने का तरीका भी नहीं आया काम

सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक यात्री ने विदेशी मुद्रा को कपड़ों के अंदर छिपाकर ले जाने की कोशिश की थी. लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान जवानों की सतर्कता के कारण यह कोशिश नाकाम हो गई. सीआईएसएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बरामद डॉलर को अपने कब्जे में लिया और यात्री से पूछताछ शुरू की. जांच के दौरान यात्री से इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर ले जाने से जुड़े दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे गए. लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. अधिकारियों के मुताबिक विदेश यात्रा के दौरान विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी होता है और जरूरत पड़ने पर इसकी घोषणा भी करनी होती है.

DRI को सौंपा गया मामला

सीआईएसएफ ने बरामद 31,500 अमेरिकी डॉलर और यात्री को आगे की जांच के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के अधिकारियों को सौंप दिया है. अब डीआरआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रकम कहां ले जाई जा रही थी और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो शामिल नहीं है. जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इस पैसे का स्रोत क्या है और क्या इसका संबंध हवाला या किसी अन्य अवैध लेनदेन से है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो पाएगी.

CISF की सतर्कता से टली बड़ी कोशिश

सीआईएसएफ ने बताया कि अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामान की लगातार निगरानी की जाती है. आधुनिक जांच उपकरणों के साथ-साथ जवानों को तस्करी के नए तरीकों की पहचान के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इसी सतर्कता की वजह से अंडरगारमेंट में छिपाई गई विदेशी मुद्रा भी पकड़ी जा सकी. (एजेंसी इनपुट्स के साथ)