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Amul Hikes Milk Prices Find Out How Much Half Litre And One Litre Packet Will Cost In Your City

अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, जानें अब आपके शहर में कितने का मिलेगा आधे और एक लीटर का पैकेट?

अमूल ने 14 मई से दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी है. इसका असर कई वैरायटी पर पड़ने वाला है. जिससे उपभोक्ताओं को अब दूध के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

Amul Milk Price Hike: देश की बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी ने अलग-अलग वैरायटी के दूध पर ₹2 प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए हैं. नई कीमतें 14 मई से लागू होंगी, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ सकता है.

इस बढ़ोतरी का असर Amul Gold, Standard Milk, Taaza, Cow Milk, Buffalo Milk, Slim & Trim और T-Special जैसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा. कंपनी की तरफ से कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती उत्पादन लागत और किसानों को ज्यादा भुगतान जैसे कारण बताए जा रहे हैं.

घरेलू बजट पर पड़ेगा असर

दूध की कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब खाने-पीने की चीजों और रोजमर्रा के खर्च पहले से ही बढ़े हुए हैं. अमूल के कई लोकप्रिय दूध उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे. मिली जानकारी के मुताबिक, पशुओं के चारे, पैकेजिंग और उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण कंपनी ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे डेयरी सेक्टर में आगे भी कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

दूध प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी?

अमूल ने अपने कई लोकप्रिय दूध प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है. नई दरों के अनुसार अमूल गाय का दूध (500 ml) अब ₹29 की जगह ₹30 में मिलेगा. वहीं, अमूल शक्ति दूध (500 ml) की कीमत ₹31 से बढ़कर ₹32 हो गई है. अमूल गोल्ड (500 ml) अब ₹34 की बजाय ₹35 में मिलेगा, जबकि अमूल ताजा (500 ml) का दाम ₹28 से बढ़कर ₹29 कर दिया गया है.

इसके अलावा अमूल भैंस का दूध (500 ml) की कीमत ₹37 से बढ़ाकर ₹39 कर दी गई है. वहीं, 1 लीटर वाला T-Special Milk अब ₹63 की जगह ₹66 में मिलेगा. कंपनी के मुताबिक पशुओं के चारे, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है. अमूल ने कहा कि उपभोक्ताओं से मिलने वाले हर ₹1 में से लगभग 80 पैसे सीधे दूध उत्पादकों तक पहुंचते हैं, इसलिए यह बढ़ोतरी किसानों को बेहतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी थी.

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