नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है. अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सोमवार को घोषणा की कि कल यानी मंगलवार (21 मई) से दूध के दामों में दो रुपये प्रति किलो का इजाफा होगा. अमूल ने कहा कि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी.

RS Sodhi, Managing Director of GCMMF ltd (AMUL): AMUL increases price of milk by Rs 2. The prices will come into effect from tomorrow. pic.twitter.com/SFdZjWqL1W

— ANI (@ANI) May 20, 2019