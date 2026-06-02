अमूल दूध छोड़िए! अब यहां बनेगा AMUL का ही दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट, 600 करोड़ का धमाका बदलेगा बंगाल का दोई गेम

बंगाल के दोई प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. डेयरी ब्रांड अमूल बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगा. यह संयंत्र हावड़ा के सांकराइल फूड पार्क में खुलेगा. इसमें 600 करोड़ रुपये का निवेश होगा. यह राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए भी बड़ा बूस्ट होगा. Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट दो चरणों में बनेगा. इस प्लांट के शुरू होने के बाद रोजाना 10 लाख किलोग्राम दही, योगर्ट, लस्सी और छाछ का उत्पादन करेगा.
दही प्लांट में 15 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग क्षमता वाला इंटीग्रेटेड प्लांट होगा, जिसमें आइसक्रीम, पनीर, घी और फ्लेवर्ड मिल्क भी बनेगा. Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के लोग ‘टोक दोई’ और ‘मिष्ठि दोई’ के बड़े शौकीन हैं. यही वहां पर दही बनाने का प्लांट खोलने की एक बड़ी वजह है.
अमूल के एमडी जयन मेहता ने बताया कि कोलकाता और आसपास के इलाकों में दही की भारी मांग है, इसलिए यह प्लांट खासतौर पर इस डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है.
PTI के हवाले से Economic Times ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह अमूल का बंगाल में पहला पूर्ण स्वामित्व वाला बड़ा डेयरी प्लांट होगा. कंपनी पहले से ही राज्य में 14 जिलों में 1.2 लाख से ज्यादा महिला दूध उत्पादकों के साथ काम कर रही है और रोजाना 10 लाख लीटर से ज्यादा ताजा दूध बेचती है. नया प्लांट दूध खरीद को और बढ़ाएगा. जिससे वहां के निवासियों को फायदा ही होगा.
Bengal Global Business Summit 2025 में घोषणा की गई. यह निवेश राज्य की डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत करेगा और व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को सपोर्ट करेगा. इस प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार पैदा होंगे. किसान, डेयरी वर्कर्स और सप्लाई चेन में जुड़े लोग लाभान्वित होंगे. अमूल का यह कदम बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है.
अमूल दुनिया की सबसे बड़ी किसान स्वामित्व वाली डेयरी कोऑपरेटिव है, जिसका टर्नओवर 59,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. बंगाल में इसका विस्तार न सिर्फ कंपनी के लिए, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के डेयरी सेक्टर के लिए मील का पत्थर होगा. अमूल का यह 600 करोड़ रुपये का निवेश बंगाल को डेयरी हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. मिष्ठि दोई के शौकीनों के लिए जल्द ही अमूल का स्वाद और उपलब्धता दोनों बढ़ने वाले हैं.
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