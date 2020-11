An advanced version of the DRDO-developed Pinaka today successfully flight tested from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha: DRDO द्वारा विकसित पिनाका का उन्नत संस्करण आज ओडिशा के तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से परीक्षण किया गया. सीरीज में श्रृंखला में कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए थे और सभी परीक्षण के पूर्ण मिशन उद्देश्यों को पूरा किया. Also Read - Sarkari Naukri 2020: DRDO Recruitment 2020: DRDO में इन पदों के लिए निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

डीआरडीओ की विकसित पिनाका के उन्नत संस्करण के आज बुधवार को टेस्‍ट का ये वीडियो जारी किया गया है. यह उन्‍नत संस्‍करण की मारक क्षमता का प्रदर्शन करता है. Also Read - अब मैदान-ए-जंग में दुश्मनों के टैंक होंगे खाक, भारत ने इस खतरनाक मिसाइल का किया सफल परीक्षण

रेंज उपकरणों जैसे टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने सभी उड़ते हुए लक्ष्‍यों को पहचान कर उड़ान प्रदर्शन को सुनिश्‍चित किया. पिनाका रॉकेट का उन्‍नत संस्‍करण Pinaka Mk-I rockets का स्‍थान लेगा.

सभी फ्लाइट आर्टिकल को टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ट्रैक किया गया था, जिसने उड़ान के प्रदर्शन की पुष्टि की. पिनाका रॉकेट का उन्नत संस्करण मौजूदा पिनाका एमके-आई रॉकेट का स्‍थान लेगा, जिसका अभी उत्‍पादन किया जा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि यह रॉकेट अत्याधुनिक दिशासूचक प्रणाली से लैस है जिसके कारण यह सटीकता से लक्ष्य की पहचान कर उसपर निशाना साधता है. पुणे स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला, आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (एआरडीई) और हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने इसका डिजाइन और इसे विकसित किया है.

पिनाका रॉकेट की रेंज करीब 37 किलोमीटर है. पिछले दो महीने में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है. इसमें सतह से सतह पर मार करने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-एक भी शामिल है.