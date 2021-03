नई दिल्ली: जम्मू में के कनाचक इलाके में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है. ये गुब्बारा एयरक्राफ्ट नुमा है. और इस पर पीआईए लिखा है. हरे रंग के हिस्से पर चाँद का निशान बना है. पाकिस्तानी झंडा भी इससे मिलता जुलता ही है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस गुब्बारे को बरामद कर लिया है. Also Read - ICC Cricket World Cup Super League: इंग्लैंड बना नंबर-1, Pakistan से भी नीचे पहुंचा India

ये एयरक्राफ्ट नुमा गुब्बारा जम्मू के कनाचक इलाके में मिला है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गुब्बारे को एक खेत से बरामद किया गया है. ये पहला मौका नहीं है, जब इस तरह का गुब्बारा मिला है. जम्मू पुलिस के अनुसार, ये तीसरा मौका है, जब इस तरह का गुब्बारा बरामद किया गया है. Also Read - दो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद पाक टीम से जुड़ेंगे हसन अली, फिटनेस पर निर्भर करेगी शार्जील खान की मौजूदगी

An aircraft-shaped balloon with ‘PIA’ written on it, recovered by J&K Police in Kanachak area of Jammu. Also Read - यहां एक साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेंगी भारत, पाकिस्तान और चीन की सेनाएं, जानिए क्या है ये कार्यक्रम

This is the third such instance, similar balloons were recovered by Police on March 10th & 16th, in Sotra Chak village of Hiranagar sector & Bhalwal area of Jammu respectively pic.twitter.com/2sITR1MKhU

