नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संकट के चलते एयरलाइंसकर्मियों को रेसिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन और पड़ोसियों के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दुख जताते हुए कि वह अपने पेशेवरों की नि:स्वार्थ प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और हर संभव सहयोग और इन्हें एवं परिवार की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने का आग्रह करते हैं.

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एयरलाइन कर्मियों को पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की शिकायतों के मद्देनजर संबंधित प्राधिकारियों से चालक दल के कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को हर संभव मदद एवं सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया.

केंद्रीय पुरी ने यह आग्रह कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत के दो प्रमुख एयरलाइन इंडिगो और एयर इंडिया की ओर से उनके चालक दल के कर्मियों को पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की घटना के मद्देनजर की. इंडगो ने सोमवार को कहा था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर विमानन क्षेत्र में बड़ी रुकावट आई है और ऐसे अपना ड्यूटी करने के बीच कर्मचारियों को समुदाय के बहिष्कार का सामना करना पड़ा.

Deeply distressed to know that some aviation professionals who’ve been at the forefront of India’s efforts to prevent&contain spread of #COVID19 & even rescue fellow citizens from around the world are being harassed by their neighbours,RWAs&others: Civil Aviation Minister HS Puri https://t.co/m9AidYUz9J pic.twitter.com/KEqe6ofILZ

