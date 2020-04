नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में रूढ़ि‍वादी धार्मिक कट्टर और अंधविश्‍वास जगह-जगह रोड़े अटका रही है. ऐसा ही एक वाकया बीते बुधवार यानि एक अप्रैल को कर्नाटक में हुआ, जहां कोरोना वायरस का डाटा एकत्र‍ित करने करने गई एक आशा वर्कर पर हमले के लिए मस्जिद से बकायदा अनाउंसमेंट करके उकसाया गया. ये वाकया बेंगलुरु के बायतरयानापुरा इलाकेे में हुआ है. इस वाकये के सामने आने के बाद बेंगलुरु के पुलिस कमिश्‍नर ने कार्रवाई की बात कही है. Also Read - मस्‍ती के मूड में विराट कोहली ने की गंभीर बात, 'हमारी स्‍माइल नकली जरूर है लेकिन....'

आशा वर्कर कृष्‍णावेननी ने अपने ऊपर हुए हमले की आपबीती का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने बताया है कि जब वह बेंगलुरु के बायतरयानापुरा (Byatarayanapura) में कोरोना वायरस का डेटा एकत्र‍ित कर रही थी, तब उस पर हमला हुआ.

आशा वर्कर ने बताया कि समस्‍या तब शुरू हुई, जब उसके खिलाफ एक मस्जिद से अनांउसमेंट की गई, जिसने भी अनाउंसमेंट की हो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

I have appointed Pulikeshi Nagar ACP Tabarak Fathima to investigate the matter. A case will be registered&action will be taken. Asha workers will be protected by the police to carry out the their functions: Bengaluru Police Commissioner Bhaskar Rao. #Karnataka https://t.co/u1tEKmXIAZ pic.twitter.com/BAxEwxCWse

— ANI (@ANI) April 2, 2020