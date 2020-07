नई दिल्‍ली: रात से लेकर सुबह तक देश के दो राज्‍यों में भूकंप आया है. एक ओर रात गुरुवार-शुक्रवार की दरम्‍यानी रात को करीब 12.26 मिनट पर जहां महाराष्‍ट्र के पालघर में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया, वहीं, आज शुक्रवार को सुबह 5:11 बजे जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्वी कटरा में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया. Also Read - आखिर इस वजह से गुलाबी हुआ था महाराष्ट्र की लोनार झील का पानी, कारण जानकर रह जाएंगे हैरान

जम्‍मू-कश्‍मीर में जहां भकंप आया है, वह जगह पूर्वी कटरा से 89 किमी पूर्व में है. Also Read - जम्मू कश्मीर में एक दिन में सबसे अधिक 751 नए मामले सामने आए, 10 और मरीजों की मौत

An earthquake of magnitude 3.0 struck 89km East of Katra, Jammu and Kashmir at 5:11 am today: National Centre for Seismology (NCS) Also Read - Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में बिना रियायत के बढ़ाया गया लॉकडाउन, 31 जुलाई तक ठाणे सहित ये इलाके हुए बंद

