Earthquake In J&K: जम्मू-कश्मीर में अलची (लेह) के उत्तर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 7:29 बजे महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की 4.3 गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है।

An earthquake of magnitude 4.3 occurred at around 7:29am, 186km North of Alchi (Leh), Jammu & Kashmir, today: National Center for Seismology pic.twitter.com/6CxZ6GH4hr

— ANI (@ANI) March 29, 2022