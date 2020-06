इंफाल: मणिपुर में रविवार को मध्यम तीव्रता का भूकंप आया. मणिपुर विश्वविद्यालय के भू-विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में चार बजकर 16 मिनट पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.1 थी. उसका केंद्र पड़ोसी राज्य मिजोरम के नगोपा से करीब नौ किलोमीटर दूर था. Also Read - न्यूजीलैंड में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, तटवर्ती इलाकों में चेतावनी

मिजोरम में रविवार को रिक्टर पैमाने पर 5.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसके आसपास के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी के अनुसार, भूकंप के झटके मिजोरम की राजधानी आइजोल और आसपास के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में शाम 4.16 बजे महसूस किए गए.

An earthquake of magnitude 5.1 on the Richter scale, occurred 25 km east-northeast of Aizawl, Mizoram at 16:16:24 (IST) today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/ocu12hssbd

— ANI (@ANI) June 21, 2020