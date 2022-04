Earthquake: आज सुबह-सुबह अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है. भूकप के ये झटके सुबह 6 बजकर 56 मिनट पर महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पैंगिन के उत्तर में था. फिलहाल इस भूकंप के चलते जान-माल के किसी तरह के कोई नुकसान होने की खबर नहीं है. लेकिन सुबह-सुबह नींद से जगे लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया, इस वजह से लोगों में अफरा-तफरी मच गई और लोग घर से बाहर निकल आए. हालांकि, कुछ देर बाद झटके बंद हो गए.Also Read - Tawang Travel: तवांग की खूबसूरती आपको कर देगी मंत्रमुग्ध, दिल्ली से 2300 किमी दूर है यह प्लेस

An earthquake of magnitude 5.3 occurred at around 6:56am, 1176km North of Pangin, Arunachal Pradesh today: National Center for Seismology

