पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके से धरती कांप गई. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मिजोरम में चंफाई से 7 किलोमीटर पश्चिम में आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई. न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार भूकंप मंगलवार शाम 8.43 बजे आया. इस भूकंप की गहराई मात्र 5 किमी थी. गौरतलब हो कि मिजोरम में बुधवार 20 जुलाई 2022 को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. नेशनल सेंटर फार सीस्मोलॉजी (NCS) ने उस समय बताया था भारत-म्यांमार सीमा पर मिजोरम के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. बुधवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 4.3 मापी गई थी.

An earthquake of magnitude 4.4 occurred at 7km west of Champhai, Mizoram: National Center for Seismology pic.twitter.com/kE3HqoTy8J

