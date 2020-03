नोएडा: दिल्ली (Delhi) से सटे नोएडा (Noida) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर किसी भी महिला के होश उड़ जाएंगे. घटना नोएडा के सेक्टर 32 इलाके की है, जहां एक शॉपिंग मॉल में एक हाउसकीपिंग कर्मचारी के ट्रायल रूम में ताकाझांकी करने का मामला सामने आया है.

मिली जानकारी के मुताबिक जब एक महिला शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) में स्थित एक मल्टी-ब्रांड शोरूम के ट्रायल रूम में थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ट्रायल रूम में झांकने की कोशिश कर रहा है. इस पर पहले तो महिला घबरा गई, लेकिन इसके बाद उसने बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि हाउसकीपिंग स्टाफ से एक युवक ट्रायल रूम के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है.

युवक को ट्रायल रूम के पास पकड़ने के बाद महिला ने तुरंत अपने पति को दी, जिसके बाद महिला के पति ने स्टोर के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी और आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया. इस घटना को लेकर नोएडा सेक्टर 24 (Noida Sector 24) पुलिस स्टेशन ने 21 वर्षीय आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया, जिसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Noida: An employee, working at a mall in Sector 32, was arrested yesterday after a woman lodged a complaint against him that he attempted to make a video of her while she was changing in the trial room at the mall. pic.twitter.com/x1IGLs91TD

— ANI UP (@ANINewsUP) March 8, 2020