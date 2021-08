जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर इलाके में मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात सोपोर के पेठसीर में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था.Also Read - J&K Encounter: सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में JeM से जुड़े तीन आतंकवादी ढेर

मंगलवार तड़के आतंकवादियों के सुरक्षा बल पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया. सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. Also Read - जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में सेना का अधिकारी शहीद, दो आतंकवादी ढेर

#UPDATE | An encounter underway in the Sopore area of Baramulla district. Police and security forces are undertaking the operation: Jammu & Kashmir Police

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/VOz0wbmLFm

