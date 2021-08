Anand Mahindra to gift XUV700 to Neeraj Chopra महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने तोक्यो ओलंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कंपनी की आगामी एसयूवी एक्सयूवी700 उपहार में देने का वादा किया है. चोपड़ा के पदक जीतने के कुछ देर बाद ही महिंद्रा ने यह घोषणा की.Also Read - Tokyo Olympic 2020: कभी न थकने वाले जज्बे ने Neeraj Chopra को बनाया टोक्यो का चैंपियन

ट्विटर पर एक फॉलोअर ने महिंद्रा से चोपड़ा को एक्सयूवी700 उपहार में देने के लिए कहा, जिसके बाद महिंद्रा ने लिखा, "हां बिल्कुल. हमारे गोल्डन एथलीट को एक्सयूवी 700 उपहार में देना मेरा सौभाग्य और सम्मान होगा." उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक राजेश जेजुरिकर और सीईओ (ऑटोमोटिव डिविजन) विजय नाकरा को टैग करते हुए उनसे "नीरज के लिए एक एसयूवी तैयार रखने" को कहा.

Yes indeed. It will be my personal privilege & honour to gift our Golden Athlete an XUV 7OO @rajesh664 @vijaynakra Keep one ready for him please. https://t.co/O544iM1KDf

— anand mahindra (@anandmahindra) August 7, 2021