Congress Update: नई दिल्ली: पंजाब में कांग्रेस की कलह अब दिल्‍ली में कांग्रेस (Congress) के राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व तक पहुंच चुकी है. कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के आवास के बाहर हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आनंद शर्मा (Anand Sharma) ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.Also Read - अमित शाह के बाद अब NSA अजित डोभाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह

आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, ”कपिल सिब्बल के घर पर हमला और उपद्रव के बारे में सुनकर स्तब्ध और आहत हूं. इस निंदनीय कृत्य से पार्टी की बदनामी होती है. इसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए.” Also Read - पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया कांग्रेस आलाकमान का सिरदर्द, कई विधायक दिल्ली पहुंचे

राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि मतभिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है. उन्होंने कहा, ”कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह है कि वह कड़ी कार्रवाई करें.” Also Read - Rajasthan में कांग्रेस ज्‍वाइन करने वाले BSP विधायक दिल्‍ली आए, दलदबल केस में SC को देना है अंतिम जवाब

Those responsible must be identified and disciplined.

Urging Congress president Smt Sonia Gandhi to take cognisance and strong action .

— Anand Sharma (@AnandSharmaINC) September 30, 2021