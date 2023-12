Last Aarti of the year 2023: आनंदेश्वर शिव मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर की साल की आखिरी आरती, देखें VIDEO

साल के पहले और आखिरी दिन की हर चीज खास होती है. पहला सूरज, पहली शाम. आज साल 2023 का आखिरी दिन है. इस दिन की भी बहुत सी चीज़ें खास हैं. इसी खास मौके पर देखिए आनंदेश्वर शिव मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर की साल की आखिरी आरती.

#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: Last Mangala Aarti of the year 2023 from Anandeshwar Shiv Temple pic.twitter.com/WoofR2mx68

#WATCH | Madhya Pradesh: Last Bhasma Aarti of the year 2023 performed at the Mahakaleshwar Temple in Ujjain pic.twitter.com/JZMZV1a9rB

— ANI (@ANI) December 31, 2023