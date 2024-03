Anant Radhika pre-wedding: शानदार शो के बाद लौटीं पॉप स्टार रिहाना, बोलीं- आकर अच्छा लगा, वापस आने का इंतजार

इस वक्त देश के बड़े आयोजनों में शुमार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में जारी है. फंक्शन के पहले दिन 1 मार्च की शाम पॉप सनसनी रिहाना ने शानदार शो परफॉर्म किया. शो के बाद वह वापस लौट गई हैं. शानदार शो के बाद, पॉप सनसनी रिहाना ने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की.कहा उन्हें जल्द ही लौटने का इंतजार रहेगा. गुलाबी ड्रेस में पॉप क्वीन ने जामनगर हवाईअड्डे से बाहर निकलते समय मीडिया से बात की.

जब रिहाना से कॉन्सर्ट और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, “यह सबसे अच्छा था, फिर से भारत वापस आने का इंतजार है”. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें यहां रहना पसंद आया, उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लगा.”

वैश्विक संगीत सनसनी रिहाना ने अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन में परफॉर्मेंस दी. जामनगर शहर में एक रोमांचक नजारा देखने को मिला. बारबेडियन गायिका ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलेब्रेशन में में धमाकेदार एंट्री की.

रिहाना की टीम में ड्रमर एरिक बूट्स ग्रीन ने भी प्री-वेडिंग इवेंट के बारे में बात की और कहा, “कॉन्सर्ट अद्भुत था. भीड़ अद्भुत थी. ऊर्जा बहुत अच्छी थी. उन्होंने हमारा अच्छा स्वागत किया. हम एक दिन वापस आएंगे. मेरी पसंदीदा चीज यहां परोसा जाने वाला भोजन था.

