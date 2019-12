नई दिल्लीः बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आखिर क्यों बहुमत नहीं होने के बाद भी देवेंद्र फड़णवीस 80 घंटों के लिए महाराष्ट्र के सीएम बने. हेगड़े के इस खुलासे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी. उन्होंने कहा कि यह हमारी सोची समझी नीति थी. उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए सरकार बनाई थी हमने वो किया.

बता दें कि 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग एक महीनें बाद भी कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं था. इसके बाद अचानक देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से 23 अक्टूबर की सुबह महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ले ली. भाजपा के अचानक इस निर्णय से सभी राजनीतिक दलों की गतविधिया तेज हो गई और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और सरकार के खिलाफ बहुमत न होने के बाद मोर्चा खोल दिया था.

BJP leader Ananth K Hegde in Uttara Kannada yesterday: You all know our man in Maharashtra became CM for 80 hours. Then, Fadnavis resigned. Why did he do this drama? Didn’t we know that we don’t have majority and yet he became CM. This is the question everyone is asking. pic.twitter.com/DsWKV2uJjs

— ANI (@ANI) December 2, 2019