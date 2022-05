Anantnag Encounter: श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के अनंतनाग जिले में आज शुक्रवार को सुरक्षाबलों आतंकवादियों की मुठभेड़ (Anantnag Encounter) हो गई. सुरक्षाबलों ने इस एनकाउंटर में अब तक आतंकवादियों(3 terrorists have been killed) को मार गिराया है. यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है.Also Read - जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों की मुठभेड़ जारी, 1 आतंकवादी ढेर

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र के श्रीचंद वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया.

#UPDATE Anantnag Encounter | One more terrorist killed – a total of 3. Retrieval and identification of the killed terrorists yet to be done. Further details shall follow: J&K Police

— ANI (@ANI) May 6, 2022