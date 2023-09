'भारत के साथ War का सोचा तो तुम्हारे बच्चे...', अनंतनाग एनकाउंटर के बीच केंद्रीय मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी

Rajeev Chandrasekhar On Anantnag Encounter: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में जारी एंकाउटर के बीच , केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत के साथ युद्ध में जाता है, तो उनके बच्चों का पालन-पोषण कोई और करेगा यानी उनके सिर से पिता का साया उठ जाएगा. उनका ये बयान पाकिस्तान के लिए आया है.

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘भारत ने युद्ध देखा है और वह युद्ध नहीं चाहता है लेकिन अगर आप भारत के साथ युद्ध करेंगे तो कोई और आपके बच्चों का पालन-पोषण करेगा. नया भारत पीछे नहीं हटेगा और डरेगा नहीं. भारत के दुश्मन हैं और ये दुश्मन भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए भारतीय सेना के पास अब मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी और घातक मशीनें है इसलिए कोई गलती न करें. इससे बचना बुद्धिमानी होगी.’

मंगलवार को शुरू हुए अनंतनाग ऑपरेशन में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक, जम्मू-कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट और राइफलमैन रवि कुमार राणा सहित चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे. इसके बाद कोकेरनाग इलाके के गडोले में जंगल में छिपे आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए.

India has enemies – These enemies want to stop Indias rise. But they should know this.

Indian Military is now a modernized high tech and lethal machine – make no mistake about it. You will be wise to avoid it.

This is NewIndia – India will not be intimidated , India will not… https://t.co/dapF7JV3qC

