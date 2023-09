Anantnag Encounter: ओवैसी ने PM मोदी से पूछा सवाल, Pulwama Attack वाला गुस्सा अब कहां है?

हैदराबाद, तेलंगाना: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग (Anantnag Encounter) में बीते दिनों आतंकियों के खिलाफ एक मुठभेड़ में आर्मी के तीन एक कर्नल, मेजर, और जम्मू-कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी समेत 4 जवान के शहीद होने पर एआईएमआईएम प्रमुख (AIMIM Chief) असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आज शनिवार को इस घटना को केंद्र सरकार की विफलता बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) से सवाल पूछा है. पुलवामा हमले के समय उन्होंने जो गुस्सा दिखाया था वह कहां है… हमारे सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी.

अनंतनाग मुठभेड़ों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “पीएम से मेरा सवाल है कि पुलवामा हमले के समय उन्होंने जो गुस्सा दिखाया था वह कहां है… हमारे सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और हम अहमदाबाद में क्रिकेट खेल रहे हैं… यह सरकार की विफलता है. आपने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से सब कुछ हल हो गया…”

