अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्सटेबल को प्वॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गोली, सामने आया आतंकियों का CCTV फुटेज

जिस जगह फायरिंग हुई, वह शहर का मुख्य बाजार है. घटना के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी. सर्च ऑपरेशन जारी है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 22, 2026, 8:16 PM IST
अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्सटेबल को प्वॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गोली, सामने आया आतंकियों का CCTV फुटेज
अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों पर इस तरह का हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. (Video Grab)

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बुधवार (22 जुलाई 2026) को आतंकी हमला हुआ. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन ने दोपहर करीब 12:30 बजे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक फायरिंग की. सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं. इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए. उन्हें तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कुरैशी को गोली मारने का CCTV फुटेज भी सामने आया है. हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है. इसने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी भी ली थी.

अनंतनाग में आतंकी हमला बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे लाल चौक इलाके में हुआ. यहां पुलिस की एक टीम नियमित सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थी. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक संदिग्ध आतंकी भीड़भाड़ वाले बाजार में आराम से पुलिस पार्टी के पास पहुंचता है. किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले वह हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी पर प्वॉइंट-ब्लैंक रेंज से फायरिंग कर देता है. गोली लगते ही पुलिसकर्मी सड़क पर गिर पड़ते हैं.

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गोली लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं, जबकि हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो जाता है.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हमले में गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

CCTV फुटेज की मदद से आतंकियों की तलाश

घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है. पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. CCTV फुटेज की मदद से हमलावर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है.

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पहलगाम हमले के बाद पहली बड़ी आतंकी वारदात

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में यह पहली बड़ी आतंकी घटना मानी जा रही है. अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों पर इस तरह का हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. इसके बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.

CCTV फुटेज में कैद हुए आतंकी की पहचान की जा रही है.

TRF के बारे में जानिए

द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक प्रॉक्सी संगठन है. इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और जांच से बचने के लिए जम्मू-कश्मीर में की गई थी. इसे साल 2019-2020 के दौरान बनाया गया, ताकि इसे स्थानीय प्रतिरोध समूह के रूप में दिखाया जा सके. इसका असल संचालन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है.

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पहलगाम अटैक में शामिल

TRF जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हुए कई हमलों में शामिल रहा है. इस समूह ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम (बैसरन घाटी) में हुए उस घातक आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें कई नागरिक और सैलानी मारे गए थे.

अमेरिका ने 2025 में TRF को किया बैन

भारत सरकार ने जनवरी 2023 में UAPA कानून के तहत TRF को एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया था. इसके बाद जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी इसे आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और वैश्विक आतंकवादी सूची (SDGT) में शामिल कर दिया है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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