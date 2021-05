Andhra Pradesh: देश में कोरोना के दूसरे लहर का कहर जारी है. हर दिन यहां रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Maharashtra) लगा है. इन सबके बीच आंध्रे प्रदेश से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Crisis) से आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित रुइया सरकार अस्पताल में 11 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई है. Also Read - कोरोना संकट: एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण के लिए बनाई राष्ट्रीय टास्क फोर्स

चित्तूड़ के जिलाधिकारी हरिनारायण के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) ने घटना की जांच के आदेश दिये हैं. बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों से अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत रोजाना सामने आ रही हैं. हालांकि इस बात की जानकारी अब तक नहीं है कि मरने वाले मरीज कोरोना से पीड़ित थे या नहीं.

Andhra Pradesh: 11 patients died in Ruia Govt Hospital Tirupati due to a reduction in pressure of oxygen supply, says Chittoor District Collector Harinarayan. Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has ordered an inquiry into the matter. pic.twitter.com/eWY46QEizt Also Read - Supreme Court On Oxygen Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश-बताएं, दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ेगी'

— ANI (@ANI) May 10, 2021