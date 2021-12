अमरावती: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में आज बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है. यात्र‍ियों से भरी बस आज एक नदी में गिर गई ( bus fell into a river), जिसमें 9 लोगों की मौत (Death) हो गई है और 22 यात्री गंभीर रूप से घायल (22 passengers severely injured) हो गए हैं. बस में कम से कम 47 यात्र‍ियों से भरी हुई थी. यात्र‍ियों की मौतें के बारे में यह जानकारी न्‍यूज एजेंसी ने दी है. जानकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की एक बस पश्चिम गोदावरी जिले में जंगारेड्डीगुडेम (Jangareddygudem) के करीब बुधवार को नदी में गिर गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बस का ड्राइवर भी शामिल है.Also Read - Haiti Oil Tanker Explosion: ऑयल टैंकर में हुए विस्फोट में मृतकों का आंकड़ा 60, दर्जनों घायल

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has announced Rs 5 lakh ex-gratia for each passenger who died in the bus accident in Jangareddygudem of West Godavari district.

