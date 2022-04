Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) की पूरी कैबिनेट ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अब नए सिरे से मंत्रिमंडल (Jagan Mohan Reddy Cabinet) का गठन करेंगे. कैबिनेट की बैठक के बाद सचिवालय में सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जगन मोहन को अपना इस्तीफा सौंप दिया.Also Read - Ramzan के दौरान रोजा रखने वाले हर सरकारी कर्मियों को इस राज्य में ऑफिस ड्यूटी से एक घंटे की छूट, जानें आदेश...

#UPDATE | Andhra Pradesh Cabinet dissolved. After completing the final Cabinet meeting, all Ministers have submitted their resignation letters to Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy at the State Secretariat.

— ANI (@ANI) April 7, 2022