अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी की मां वाई एस विजयम्मा ने अपनी बेटी शर्मिला की पार्टी में शामिल होने के लिए शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस की मानद अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया. शर्मिला पड़ोसी राज्य में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की कमान संभाल रही हैं. विजयम्मा ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वह हमेशा जगनमोहन रेड्डी के करीब रहेंगी.

विजयम्मा ने शुक्रवार को अमरावती में शुरू हुए पार्टी के अधिवेशन में वाईएसआर कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "एक मां के तौर पर मैं हमेशा जगन के करीब रहूंगी."

When he (YS Jagan Mohan Reddy) was in trouble I was with him, now he is happy here. My daughter (YS Sharmila) is fighting alone, if I don’t support her, it will be injustice…I am telling you all about this and I request all to forgive me: YS Vijayamma, at YSRCP national plenary pic.twitter.com/VjJhHYF4jD

— ANI (@ANI) July 8, 2022