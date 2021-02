Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pamula Pushpa Srivani gave birth to the baby girl: आंध्र प्रदेश की उपमुख्यमंत्री (Andhra Pradesh Deputy Chief Minister) पामुला पुष्पा श्रीवाणी ने यहां एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया. Also Read - कन्फर्म: इस राज्य में 10 मार्च को होंगे शहरी निकायों के चुनाव, 14 मार्च को होगी मतगणना

इसके साथ ही श्रीवानी ऐसी पहली डिप्टी सीएम बन गईं हैं, जो इस पद पर रहते हुए मां बनी हैं. 34 वर्षीय श्रीवाणी को उनके मंत्री सहयोगियों और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेताओं ने शुभकामनाएं दी.

श्रीवानी देश में सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम में से एक है. उनके पति शत्रुचरला परीक्षित राजू हैं और कपल का ये पहला बच्चा है. जब 2019 में वाईएसआरसीपी सत्ता में आई, तो जगन मोहन रेड्डी ने श्रीवाणी को पांच डिप्टीज में से एक के रूप में चुना. वह जगन कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं.

उपमुख्यमंत्री ने लगातारा दूसरे कार्यकाल के लिए विजयनगरम जिले में कुरुपम (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी तेदेपा से नरसिंह प्रिया थटराज (टीडीपी) को 26,000 से अधिक मतों से हराया था.