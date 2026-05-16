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बच्चे पैदा करने पर पैसे दे रही यहां की सरकार, तीसरे पर 30 तो चौथे पर मिलेंगे 40 हजार रुपये
Child Birth Scheme: आंध्र प्रदेश सरकार अब तीसरे और चौथे बच्चे पर हजारों रुपये देगी. जानिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला.
Child Birth Scheme: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में तीसरा बच्चा पैदा होने पर परिवार को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की. इस फैसले के बाद राज्य में जनसंख्या और परिवार नीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में घटती जन्म दर को देखते हुए लिया गया है.
पहले दूसरे बच्चे पर थी योजना
इससे पहले मार्च 2025 में मुख्यमंत्री नायडू ने विधानसभा में कहा था कि सरकार दूसरे बच्चे पर 25 हजार रुपये देने की योजना पर विचार कर रही है. उस समय सरकार का फोकस दूसरे बच्चे को बढ़ावा देने पर था. लेकिन बाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री Satya Kumar Yadav ने जानकारी दी कि सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है. अब यह आर्थिक मदद तीसरे और चौथे बच्चे के लिए दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित होंगे और राज्य की घटती आबादी की समस्या को रोका जा सकेगा.
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मुख्यमंत्री ने मंच से किया बड़ा ऐलान
शनिवार को आयोजित ‘स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायडू ने खुद इस योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि तीसरे बच्चे पर 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपये तुरंत दिए जाएंगे. उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या यह फैसला सही नहीं है. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक महीने के अंदर इस योजना की पूरी जानकारी और नियम जारी करेगी. इसके बाद लोग आसानी से इसका फायदा उठा सकेंगे.
आखिर क्यों लाई गई यह योजना
मुख्यमंत्री नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश में बच्चों के जन्म की दर लगातार कम हो रही है. उनका मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि आजकल कई परिवार सिर्फ एक बच्चा रखना चाहते हैं. कुछ लोग दूसरा बच्चा भी नहीं चाहते क्योंकि उनका मानना है कि एक बच्चे की परवरिश में ज्यादा खर्च आता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनसंख्या लगातार कम होती रही तो भविष्य में काम करने वाले लोगों की संख्या भी घट सकती है.
बच्चों को बोझ नहीं मानने की अपील
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि समाज में कई लोग बच्चों को बोझ मानने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके मुताबिक बच्चे परिवार और देश दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवा आबादी ही किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनती है. इसलिए सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. अब यह योजना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे नई जनसंख्या नीति के तौर पर देख रहे हैं.
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