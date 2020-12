YSRCP leader D Revathi slaps a toll plaza staff at Kaja Toll in Guntur district after she was stopped when she allegedly refused to pay toll tax Andhra Pradesh: ये वीडियो है एक महिला नेत्री का जिसने एक टोल कर्मचारी के गाल पर तमाचा मारा है. ये Video आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की YSRCP नेता डी रेवती (D Revathi) का है. Also Read - Viral Video: महिला नेता ने टोल मांगने पर मचाया बवाल, प्लाजा कर्मी को मारा थप्पड़, बेरिकेडिंग हटाकर फेंकी

YSRCP नेता डी रेवती ने गुंटूर ज‍िले (Guntur district) के एक टोल प्‍लाजा पर (toll plaza) पर टोल टैक्‍स toll tax भरने से इनकार कर दिया. इस पर टोल कर्मचारियों ने अवरोधक लगा दिया. गुस्‍साई नेत्री डी रेवती कार से नीचे उतरीं और उनसे झूमा झटकी करते हुए बैरिकेड को हटाने लगीं. इस पर टोल प्‍लाजा के कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की तो उन्‍होंने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया.

राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) की नेत्री का यह वीडियो वायरल हो चुका है और मीडिया की सुर्खियों में छा गया है.