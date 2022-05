आंध्रप्रदेश के अमलापुरम में नवगठित जिले कोनासीमा का नाम बदलकर बीआर आंबेडकर कोनासीमा जिला करने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़क उठी. हिंसा के बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया. हालांकि अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने मंत्री और उनके परिवार को घर से सुरक्षित निकाल लिया. इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि लाठी चार्ज के बाद प्रदर्शनकारियो ने पथराव किया.Also Read - पाकिस्तान में सरकार तो बदली लेकिन आर्थिक संकट बरकरार, शाहबाज शरीफ सरकार ने बनाया पाकिस्तान को बचाने का प्लान | Watch Video

प्रदर्शनकारियों ने शहर में पुलिस की एक गाड़ी और एक शिक्षण संस्थान की बस में भी आग लगा दी. राज्य की गृहमंत्री तानेती वनिता ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियों और असामाजिक तत्वों ने आगजनी को भड़काया. उन्होंने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना में करीब 20 पुलिस कर्मियों को चोट आई हैं. हम मामले की जांच करेंगे और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाएंगे.'

#WATCH | MLA Ponnada Satish's house was set on fire by protestors in Konaseema district in Andhra Pradesh today, the protests were opposing the naming of the district as Dr BR Ambedkar Konaseema district pic.twitter.com/XzJskKqhz3

— ANI (@ANI) May 24, 2022