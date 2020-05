नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक केमिकल प्लाट से जहरीली गैस के रिसाव के बाद यहां 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है. आरएस वेंकटपुरन गांव में एलजी पॉलिमर उद्योग में गैस लीक होने के कारण 200 लोग बीमार भी हो चुके हैं. इस घटना के बाद हरकत में आई प्रशासन आस पास के इलाके को खाली करवाने में जुटी हुई है. Also Read - रश्मि देसाई के अकाउंट से लाखों रुपए निकालने के खुलासे के बाद, एक्ट्रेस लेंगी अब अरहान से बदला!

लोगों को सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन होने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद मौके पर सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है. सभी बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

इस घटना पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एलजी पॉलिमर इंडस्ट्री में रासायनिक गैस रिसाव के बाद एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 200 से ज्याा लोगों को आंखों में जलन व सांस लेनें में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#UPDATE Gas has been neutralised. NDRF team has reached the spot. Maximum impact was in about 1-1.5 km but smell was in 2-2.5 km. 100-120 ppl have been shifted to hospital. Total 3 persons have died in the incident. FIR registered: RK Meena, CP Visakhapatnam City. #AndhraPradesh pic.twitter.com/1foFpdtEKh

