Andhra Pradesh: मलेरिया की दवा बनी मुसीबत? 7 साल की बच्ची की मौत, 47 बच्चों समेत 52 अस्पताल में भर्ती

आंध्र प्रदेश के पोलावरम में मलेरिया से बचाव के लिए लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में क्लोरोक्वीन की गोली लेने के बाद 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद 47 बच्चों समेत 52 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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आंध्र प्रदेश के पोलावरम इलाके में मलेरिया से बचाव के लिए लगाए गए स्वास्थ्य शिविर के बाद एक बच्ची की मौत और कई लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है. मंगलवार को आयोजित इस कैंप में ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव के लिए क्लोरोक्वीन की गोलियां दी गई थीं. दवा लेने के बाद सात वर्षीय आदिवासी बच्ची मादिवी जमुना की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई.

जिला प्रशासन के मुताबिक, बच्ची ने गोली लेने के बाद होश खो दिया था. उसके ब्लड ग्लूकोज का स्तर भी कम हो गया था. पहले उसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे भद्राचलम के एरिया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचाया गया. अधिकारियों के अनुसार, 47 बच्चों समेत कुल 52 लोगों को चिकित्सा निगरानी में रखा गया. शुरुआती जानकारी में अलग-अलग संख्या सामने आई है, लेकिन जिला प्रशासन ने बताया कि प्रभावित लोगों को लगातार मेडिकल केयर दी जा रही है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

क्यों लगाया गया था कैंप?

पोलावरम क्षेत्र के गोल्लागुप्पा गांव में मलेरिया के कम से कम छह मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुखार की जांच और बीमारी से बचाव के लिए विशेष अभियान शुरू किया था. इसी अभियान के तहत ग्रामीणों को डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की निगरानी में क्लोरोक्वीन की दवा दी गई.

जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने बताया कि दवाएं तय प्रोटोकॉल और बच्चों तथा वयस्कों के लिए निर्धारित खुराक के अनुसार दी गई थीं. उनके मुताबिक, क्लोरोक्वीन की गुणवत्ता की जांच पहले की जा चुकी थी और उसके नतीजे संतोषजनक मिले थे.

हालांकि, घटना के बाद जिस बैच की दवा ग्रामीणों को दी गई थी, उसके सैंपल को जांच के लिए विशाखापट्टनम की फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. इसका मकसद यह पता लगाना है कि बच्ची की मौत और अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ने के पीछे दवा की कोई भूमिका थी या नहीं.

पहले से बीमारी होने की आशंका

अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती मेडिकल जांच में बच्ची के परिवार में किसी आनुवंशिक या दिल से जुड़ी बीमारी की संभावना सामने आई है. डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि अगर बच्ची को पहले से हृदय संबंधी समस्या थी, तो क्लोरोक्वीन लेने के बाद उसके दिल की धड़कन में गंभीर गड़बड़ी यानी कार्डियक एरिदमिया हो सकती है.

हालांकि, जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह अभी सिर्फ शुरुआती चिकित्सकीय आकलन है. मौत की सटीक वजह की पुष्टि विस्तृत मेडिकल और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी.

क्लोरोक्वीन कितनी सुरक्षित है?

क्लोरोक्वीन मलेरिया की रोकथाम और इलाज में इस्तेमाल होने वाली स्थापित दवा है. निर्धारित मात्रा और सही मरीज में इसका इस्तेमाल आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, इस दवा का चिकित्सीय दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण है. यानी प्रभावी खुराक और जहरीली मात्रा के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, खासकर बच्चों के मामले में.

गंभीर विषाक्तता की स्थिति में क्लोरोक्वीन हृदय की विद्युत गतिविधि को प्रभावित कर सकती है. इससे दिल की धड़कन अनियमित होने, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट या शॉक जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं. हालांकि, पोलावरम की घटना में इन संभावित कारणों में से कौन सा कारण जिम्मेदार था, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

सरकार ने दिए निगरानी के निर्देश

घटना की जानकारी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार रात अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित लोगों को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

जिला प्रशासन का कहना है कि मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत के मुताबिक उपचार दिया जा रहा है. अधिकारियों ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता प्रभावित ग्रामीणों की स्थिति पर नजर रखना और बच्ची की मौत की वास्तविक वजह का पता लगाना है.