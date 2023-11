Andhra Pradesh News: विशाखापत्तनम में ऑटो और लॉरी की टक्कर, 8 बच्चे घायल

Andhra Pradesh Road Accident Today: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, विशाखापत्तनम में संगम सरत थिएटर के पास आज सुबह स्कूल जाते समय एक ऑटो-रिक्शा और लॉरी की टक्कर हो गई. जिसमें आठ स्कूली बच्चे घायल हो गए.

#WATCH | Andhra Pradesh: Eight students were injured in an accident when their auto collided with a lorry near Sangam Sarat Theatre in Visakhapatnam. The injured have been shifted to the hospital. Further details awaited. pic.twitter.com/MrcfwJzyfW

