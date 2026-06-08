विशाखापत्तनम के स्टील प्लांट में हादसा, कर्मचारियों पर गिरा 1600°C टेंपरेचर का पिघला लोहा, 9 की मौत

Vizag Steel Plant Accident News: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में ये हादसा सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे हुआ. कर्मचारी क्रेन की मदद से एक बड़े बकेट में पिघला हुआ लोहा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे. लोहे का टेंपरेचर करीब 1600°C तक था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/andhra-pradesh-visakhapatnam-steel-plant-incident-many-died-and-injuried-8440345/ Copy

विजाग स्टील प्लांट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) का है.

Vizag Steel Plant Accident: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित विजाग स्टील प्लांट में सोमवार (8 जून 2026) को बड़ा हादसा हो गया. स्टील प्लांट में पिघले हुए लोहे (मोल्टन आयरन) के फैलने से 9 कर्मचारियों की मौत हो गई है. हादसे में कई लोग घायल हुए हैं. उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. विजाग स्टील प्लांट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) का है. अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक,ये हादसा सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे हुआ.कर्मचारी क्रेन की मदद से एक बड़े बकेट में पिघला हुआ लोहा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे. लोहे का टेंपरेचर करीब 1600°C तक था. इसी दौरान बकेट से पिघला लोहा छलककर बाहर फैल गया. कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए.

CM चंद्रबाबू नायडू ने किया ट्वीट

आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने विजाग स्टील प्लांट में हुए हादसे पर दुख जताया है.नायडू ने X प्लेटफॉर्म पर लिखा, “स्टील प्लांट में हुए हादसे पर बहुत अफसोस है.यह जानकर मुझे गहरा सदमा लगा है कि इस दुर्घटना में कई श्रमिकों की जान चली गई है.मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है. उन्हें सभी सरकारी विभागों के मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया है.”

पूर्व CM ने भी जताया दुख

इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी दुख जाहिर किया है.रेड्डी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “इस तरह की दुखद औद्योगिक दुर्घटना में श्रमिकों की जान जाना बेहद पीड़ादायक है. मैं ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत और शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं.”