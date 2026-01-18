Hindi India Hindi

Android Phone May Hack Open These Settings Warning Issued

सावधान... फोन में अभी ऑन कर लें ये जरूरी सेटिंग्स, नहीं तो हो जाएगा हैक, सरकार की चेतावनी

फोन यूज करने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ी चेतावनी जारी की है. CERT-In ने डॉल्बी ऑडियो बग को खतरनाक बताया है. इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, तुरंत अपने फोन में ये सेटिंग्स ऑन कर लें.

अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की होने वाली है. दरअसल, भारत सरकार ने एंड्रॉइड फोन यूजर्स को एक चेतावनी जारी की है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (Computer Emergency Response Team – India) ने संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. एजेंसी के मुताबिक, एंड्रॉइड डिवाइसेज में मौजूद डॉल्बी ऑडियो फीचर में एक गंभीर तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है, जिसका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं. यह चेतावनी खास तौर पर उन यूजर्स के लिए अहम है, जो अपने फोन को समय पर अपडेट नहीं करते.

डॉल्बी ऑडियो फीचर में क्या गड़बड़ी हुई?

CERT-In की ओर से जारी नोट (CIVN-2026-0016) के अनुसार, डॉल्बी ऑडियो के आर्बिट्रेरी कोड में खामी सामने आई है. इस गड़बड़ी की वजह से हैकर्स यूजर्स के डिवाइस में खतरनाक मालवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं. एक बार मालवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद हैकर फोन में मौजूद निजी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, बैंक डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं. यही नहीं, इस खामी को हाई रिस्क रिमोट कोड एक्जीक्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है, जिससे डिवाइस की मेमोरी भी प्रभावित हो सकती है और फोन पूरी तरह हैक होने का खतरा रहता है.

कौन-कौन से फोन को खतरा?

सरकार की चेतावनी में साफ कहा गया है कि यह खतरा सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है. एंड्रॉइड एक ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और अन्य स्मार्ट डिवाइसेज में भी किया जाता है. ऐसे सभी डिवाइस, जिनमें एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म और डॉल्बी ऑडियो फीचर मौजूद है, इस खामी से प्रभावित हो सकते हैं. अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो हैकर्स रिमोट एक्सेस लेकर डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे यूजर्स को भारी नुकसान हो सकता है.

खुद को किस तरह सुरक्षित रखें?

CERT-In ने एंड्रॉइड यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने डिवाइस को तुरंत लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट करें. यह गड़बड़ी पहली बार पिछले साल अक्टूबर में सामने आई थी, जिसके बाद गूगल ने लगातार कई अपडेट जारी किए. जनवरी, 2026 के एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच में इस समस्या को पूरी तरह फिक्स कर दिया गया है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन सुरक्षित रहे, तो बिना देरी किए अपडेट जरूर करें. साथ ही अनजान ऐप्स डाउनलोड करने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें, ताकि साइबर खतरे से खुद को सुरक्षित रखा जा सके.