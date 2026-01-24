  • Hindi
बेटे अग्निवेश को खोने के बाद अनिल अग्रवाल ने लिखा भावुक पोस्ट, पढ़कर आपकी भी आंखें हो जाएंगी नम

Anil Agrawal remembers Son Agnivesh: 49 साल के अग्निवेश की मृत्यु के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे के लिए पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना दुख जाहिर करते हुए बेटे के सपने को पूरा करने की बात कहीं. इस पोस्ट में उन्होंने दुख में साथ खड़े रहे लोगों को धन्यवाद भी दिया.

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भावुक होते हुए बेटे अग्निवेश को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया.

Anil Agrawal News: बीते कुछ दिनों से वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) एक ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं, जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है. अपने 49 वर्षीय इकलौते बेटे, अग्निवेश अग्रवाल को खोने का गम उनके चेहरे और शब्दों में साफ झलकती है. इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की है, जिसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान की भी आंखें भर आएं.

मुश्किल घड़ी में साथ देने वालों का जताया आभार

अनिल अग्रवाल ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया है, जो इस कठिन समय में उनके और उनके परिवार के साथ खड़े रहे. उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों में आपने जो प्यार, दुआएं और साथ दिया, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. आप सब के सपोर्ट के साथ मुझे एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं हुआ. उन्होंने भारत की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहां लोग मुश्किल वक्त में खुद-ब-खुद जुड़ जाते हैं और किसी को टूटने नहीं देते. यह संदेश एक ऐसे पिता का है जो गहरे शोक में होने के बावजूद समाज से मिले संबल के प्रति कृतज्ञ है.

‘अग्निवेश के सपनों को अब मुझे पूरा करना है’

अग्निवेश अग्रवाल केवल एक बेटा नहीं, बल्कि अनिल अग्रवाल के दोस्त और उनकी शान थे. अपनी पोस्ट में उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और यही जिंदगी का कड़वा सच है. उन्होंने भावुक होते हुए लिखा कि अग्निवेश ने जो सपने देखे थे, अब वो मुझे पूरे करने हैं. आप सभी में मुझे कई अग्निवेश दिखते हैं. यह बातें दर्शाती हैं कि एक पिता अब अपने बेटे की विरासत और उसके विजन को जीवित रखने के लिए खुद को मजबूत कर रहा है.

कैसे हुई थी यह दुखद घटना?

अग्निवेश अग्रवाल के निधन की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अग्निवेश अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग के लिए गए थे, जहां उनका एक्सीडेंट हो गया. इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इलाज के क्रम में ही उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए. 7 जनवरी के दिन जब अनिल अग्रवाल ने पहली बार इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि हमें लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया. आज अनिल अग्रवाल भले ही अंदर से टूटू हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन अपने बेटे के सपनों और लोगों की प्रार्थनाओं के दम पर वे फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं.

