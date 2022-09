Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता मर्डर केस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है. अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या करने वाले पुलकित आर्य के स्वामित्व वाले ऋषिकेश के वनतारा रिज़ॉर्ट पर बुलडोजर चला है. आधी रात को बुलडोजर से रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव अभिनव कुमार ने देर रात बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर रिजॉर्ट जमींदोज किया जा रहा है. बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता की हत्या पर दुख जताते कहा था कि जिस किसी ने ये जघन्य अपराध किया है, उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी. पुलिस अपना कार्य कर रही है. मामले में न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा.Also Read - दुमका के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, शाहरुख को बनाया मुख्य आरोपी

पिछले 5 दिनों से गुमशुदा चल रही अंकिता भंडारी मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया था. पुलिस ने आरोपी रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है. आरोपियों ने पुलिस की जांच में खुलासा किया है कि उन्होंने अंकिता भंडारी को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई और उसके बाद शराब के नशे में हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया, पुलिस द्वारा अंकिता भंडारी का शव खोजा जा रहा है. Also Read - अंकिता हत्याकांड पर BJP ने रायपुर में किया विरोध प्रदर्शन, रिज़ॉर्ट में ठहरे हुए है UPA विधायक | Watch Video

#WATCH | Uttarakhand: Demolition underway on orders of CM PS Dhami, at the Vanatara Resort in Rishikesh owned by Pulkit Arya who allegedly murdered Ankita Bhandari: Abhinav Kumar, Special Principal Secretary to the CM

