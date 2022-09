Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड का पता चलते ही पूरे उत्तराखंड में उबाल आ गया है. ऋषिकेश में कई जगहों पर जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. वहीं भाजपा ने हत्याकांड के आरोपित पुलकित आर्य के बड़े भाई, अंकित आर्य को पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है. समाज कल्याण विभाग की ओर से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही उसके पिता को भी भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है.Also Read - कांग्रेस में हो क्या रहा-'एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है'...गोवा के बाद अब उत्तराखंड, नाराज नेता गए AAP के साथ

आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य, पूर्व में दर्जाधारी रह चुके हैं, जबकि उसका बड़ा भाई अंकित ओबीसी आयोग में उपाध्यक्ष था. अंकित की नियुक्ति इसी साल चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले सात जनवरी को हुई थी और इस घटना के सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने अंकित आर्य को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया है. इसी के साथ भाजपा ने भी अंकित आर्य और विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया है.

अंकिता का पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में किया गया

एम्स ऋषिकेश में अंकिता का पोस्टमार्टम किया गया, जहां भाजपा विधायक रेनू बिष्ट भी पहुंची थीं. एम्स के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिष्ट के गाड़ी के शीशे तोड़ डाले।.पुलिस ने बमुश्किल प्रदर्शनकारियों के बीच में से विधायक बिष्ट को निकाला.

