Anna Hazare Admitted: सीने में दर्द की शिकायत के बाद समाजसेवी अन्ना हजारे (Anna Hazare) को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुणे स्थि रूबी हॉल क्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधूत बोडमवाड़ ने बताया कि अन्ना हजारे को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. उनकी हालत स्थित है

Anna Hazare was admitted to Ruby Hospital in Pune following chest pain. He has been kept under observation and stable: Dr Avdhut Bodamwad, Medical Superintendent, Ruby Hall Clinic

