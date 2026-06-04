तमिलनाडु के पूर्व BJP अध्यक्ष अन्नामलाई भाजपा छोड़कर कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं ?

तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई 4 जून गुरुवार को 42 साल के हो गए. इन दिनों उनके अगले कदम को लेकर काफी चर्चा चल रही है. कहा जा रहा है कि वह भाजपा छोड़कर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं या कोई नया आंदोलन शुरू कर सकते हैं.
न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, 2 जून को अन्नामलाई दिल्ली गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले. खबर है कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी (नबीन) को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें कुछ समय के लिए इंतजार करने को कहा. कुछ दिन पहले भाजपा ने उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनकी जगह नैनार नागेंद्रन को बना दिया. साथ ही भाजपा ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK के साथ फिर से गठबंधन करने का फैसला किया है.इन सबके बाद अन्नामलाई राजनीतिक रूप से अनिश्चित स्थिति में हैं.
दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा था, “कृपया इंतजार करें. दो दिन में हम बैठकर बात करेंगे.” अब सबकी नजर उनके जन्मदिन पर है कि वह कोई बड़ा ऐलान करते हैं या नहीं.
कोयंबटूर और मदुरै जैसे इलाकों में अन्नामलाई के समर्थन में पोस्टर लगे हैं. इन पोस्टरों में न मोदी हैं, न कोई अन्य भाजपा नेता. कुछ पोस्टरों में उन्हें अभिनेता रजनीकांत और अजित के साथ दिखाया गया है. इससे लग रहा है कि उनके समर्थक उन्हें अलग रास्ता चुनने के लिए कह रहे हैं.
इस अनिश्चितता से भाजपा में असमंजस फैल गया है. युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता चिंतित हैं. प्रदेश सचिव आर. योगेश ने कहा कि अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की अफवाहों से कई कार्यकर्ता परेशान हैं और कुछ तो पार्टी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं. पहले ही मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एम.सी. मुनुसामी इस्तीफा दे चुके हैं. अभी सबकी नजरें अन्नामलाई पर टिकी हैं. क्या वह जन्मदिन पर नई पार्टी की घोषणा करेंगे? या भाजपा के साथ कुछ और समय रहेंगे? अगले कुछ दिनों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी.
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