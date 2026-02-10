Hindi India Hindi

Another Man Dies After Falling Into Open Drain In Rohini Delhi Days After Janakpuri Biker Death

लापरवाही की भेंट चढ़ा एक और युवा! दिल्ली के रोहिणी में खुले नाले ने ली जान, नोएडा-जनकपुरी हादसों के बाद भी प्रशासन बेपरवाह

दिल्ली के रोहिणी इलाके में खुले नाले में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई. ये घटना जनकपुरी में युवक की मौत के कुछ ही दिन बाद सामने आई, जिससे राजधानी में खुले गड्ढों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Delhi Open Drain Death: दिल्ली में खुले नालों और मैनहोल की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है. जनकपुरी में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत के महज चार दिन बाद अब रोहिणी इलाके में एक और व्यक्ति खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई. इस ताजा घटना ने राजधानी में नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मंगलवार (10 फरवरी) शाम रोहिणी के बेगमपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति के खुले नाले में गिरने की सूचना मिली. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, शाम करीब 7:45 बजे इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया. हालांकि, काफी मशक्कत के बाद जब व्यक्ति को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

लापता होने की शियाकत

पुलिस के मुताबिक, इससे पहले दोपहर करीब 2:36 बजे बेगमपुर थाना क्षेत्र में एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना दी गई थी. आशंका जताई गई कि वह सेक्टर-32, रोहिणी में डीडीए की खाली जमीन पर स्थित एक खुले मैनहोल में गिर गया है. पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सूचना देने वाले अमीर हुसैन ने बताया कि उसका दोस्त नाले में गिर गया था.

मृतक की पहचान 33 साल ते बुधन दास उर्फ सूरज के रूप में हुई है, जो बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला था और दिल्ली में मजदूरी करता था. उसके साथ मौजूद 32 साल के बिरजू कुमार राय, जो समस्तीपुर, बिहार का निवासी है, ने पुलिस को बताया कि दोनों ने बीती रात शराब पी थी. रात करीब 7:30 बजे जब वे अपनी झुग्गी की ओर लौट रहे थे, तभी नशे की हालत में बिरजू संतुलन खो बैठा और खुले मैनहोल में गिर गया.

दोनों नशे में लौट रहे थे घर

साथी सूरज ने बताया कि वह भी नशे में था, जिस कारण उसने रात में किसी को सूचना नहीं दी. अगली दोपहर जब उसे होश आया, तब उसने अपने परिचित अमीर हुसैन को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), फायर ब्रिगेड और अन्य संबंधित एजेंसियों को सूचित किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

फायर ब्रिगेड की मदद से व्यक्ति को मैनहोल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. ये घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ दिन पहले ही जनकपुरी में 25 साल के कमल ध्यानी की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया था.

Add India.com as a Preferred Source

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने दिल्ली में खुले नालों, गड्ढों और मैनहोल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और ढक्कन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है.